美對台軍售 中國駐美大使指控干涉內政

2018-10-15 01:04

〔中央社〕中國駐美國大使崔天凱今天坦言，對川普政府決策核心「感到困惑」，他並指責美國派遣軍艦進入南海以及對台軍售，是干涉中國內政。

近來美中緊張關係持續升高。崔天凱今天接受美國福斯週日新聞（Fox News Sunday）專訪，被問及美國政府指控中國試圖干預美國選舉時，崔天凱表示，中國外交的基本政策是不干預他國內政，中國也一向遵循這項政策。

至於貿易戰，崔天凱指出，必須清楚誰才是發動貿易戰的一方，中國從不希望進行貿易戰，但若有人以此對抗中國，中國會回應並捍衛自身利益。

對於川普政府指控中國竊取智慧財產權，崔天凱也予以否認，並指稱這樣的指控是對中國人的侮辱。他表示，中國有14億人口，很難想像一個佔全球人口1/5的國家的發展與繁榮，不是依靠自身努力，而是透過竊取或強迫他人轉讓技術，「這是不可能的」。

被問及認為美國總統川普是接納白宮經濟顧問納瓦洛（Peter Navarro）等鷹派建議，還是首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等鴿派意見時，他不置可否地說，「你說呢？」

崔天凱指出，不只他，其他國家大使也有同樣的困惑，不清楚誰是最終決策者。儘管應該是總統做最後決定，但誰扮演什麼角色，常讓人摸不著頭緒。

對於日前美中軍艦在南海險些發生碰撞一事，崔天凱指出，中國軍艦是對「自家門口」的干預做出適當反應。事件發生在南海，是在中國家門口。中國軍艦並非前往加州海岸或墨西哥灣，而是靠近中國島嶼，離中國海岸很近，「是誰在進攻？是誰在防守？這很清楚。」

談及美國對台軍售，崔天凱也表示，這是美國對中國內政干預的絕佳例證。

儘管對美國指控竊取智慧財產權、軍事對峙、貿易戰有所不滿，崔天凱仍重申中國支持對北韓實施制裁的立場，他也認為對北韓非核化採取協調、分階段與循序漸進方式是最好的方法。

他並表示，對川普與中國國家主席習近平11月的會晤抱持樂觀態度，因為他們兩人有良好的相互理解與工作關係，「我希望也確信這將持續」。（編輯：嚴思祺）