小飛機降落德國山區機場時肇禍 撞死3人

2018-10-15 00:38

〔中央社〕德國警方表示，一架小飛機今天在中部黑森邦山區機場降落失敗後，意圖再起飛時未成功，衝撞在場邊觀看的3個人，他們都傷重不治。

德國新聞社（DPA）報導，這起事故發生在黑森邦（Hesse）福達市（Fulda）附近瓦瑟山（Wasserkuppe）的機場，受害的3個人包括兩位成人和一個孩童，他們當時站在機場邊，全都傷重不治。

肇禍的賽斯納（Cessna）小飛機在放棄降落後，想要再起飛，但上升力道不足，衝出柵欄，撞上這3個人。目前還不清楚是否有其他人受傷。