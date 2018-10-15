中國夢碎！《華時》：美印太司令部正推翻「一帶一路」

《華盛頓郵報》專欄作家指出，中國「一帶一路」計畫將受美國打擊。圖為中國出資建設的中馬友誼大橋。（法新社）

2018-10-15 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國推出的「一帶一路」全球經濟建設計畫恐前途黯淡，《華盛頓時報》國安專欄作家比爾．格茨（Bill Gertz）透露，為阻礙北京獲得全球霸權之戰略地位，五角大廈的印太司令部正在推翻「一帶一路」。

比爾．格茨指出，中國過去曾為使「一帶一路」的英文譯名聽起來不具威脅性，將「One Belt, One Road Initiative」置換成「Belt and Road Initiative」，中國領導人習近平可能意識到，在英文名稱中二度使用「一」這個詞時，可能會使國際社會意會到，中國正在努力取代美國的霸權地位。

比爾．格茨提到，中國政府動用強大的宣傳體系，包括官媒與中國建立的國際媒體系統，努力磨滅「一帶一路」分別為1條海線與1條陸路經貿體系的刻板印象，大力傳播該計畫的新英譯名，同時告訴向全球爭取支持北京當局的政治思想，即「中國是主導新世界秩序的首選」。

比爾．格茨表示，美國印太司令部通報全美各級政府單位，避免使用中國認可的「一帶一路」英文譯名，以免淪為替中國宣傳戰略訊息的工具，北京當局在海外推動的基礎設施項目，以及在海外大學建立的孔子學院，正逐漸影響自由國家的發展。

美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）上個月表示，中國軍隊是「一帶一路」計畫的關鍵角色，他認為，「解放軍構成了1種綜合戰略，在許多方面剛開始時是掠奪性經濟」，在中國建造、使用經濟工具或設施的地方，能與解放軍互補、互相支應，「他們這樣做是為了創造潛入當地的基礎」。