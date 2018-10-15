川普暗示國防部長可能辭職 稱馬提斯「像民主黨人」

美國總統川普（Donald Trump）暗示國防部長馬提斯（James Mattis）可能是下一位將離開白宮團隊的人。（法新社）

2018-10-15 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）暗示國防部長馬提斯（James Mattis）可能是下一位將離開白宮團隊的人，他在預錄的採訪影片中表示，他不確定馬提斯是否打算辭職，但有這個可能，並說馬提斯「有點像民主黨人」。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞雜誌類節目「60分鐘」（60 Minutes）週日（14日）在播出前釋出的訪問摘要，川普稱馬提斯「可能正在計畫離職」。當記者追問馬提斯是否真要辭職時，川普回答，「好吧，我不知道。他沒有告訴我這件事」。

川普表示，他和馬提斯關係良好，2天前還一起吃午餐，「如果你想知道真相，我認為他有點像民主黨人。但馬提斯將軍是個好人，我們相處得非常好。他可能離職」。

針對白宮內部一團亂的報導，川普駁斥這些是「假新聞」，但他表示，「我正在進行改變，我有資格這麼做。我現在有待命的人，他們會非常傑出，他們會加入政府行列，他們會非常傑出」。

《CBS》指出，馬提斯有時會與白宮強硬派官員發生衝突，例如國家安全顧問波頓（John Bolton），有時政策立場也和川普不同，包括朝鮮半島無核化問題。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）上週宣布她將在年底前離職，理由不明。