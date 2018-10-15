股市被川普震跌7％ 沙國暗示將「捧油」報復

2018-10-15 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）同時也是《華盛頓郵報》特約記者，他本月2日進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後遭證實已遇害，美國總統川普對此揚言對沙國「嚴厲懲罰」，讓沙國股市跌掉7%，利雅得當局因此敬告所有欲藉故制裁的國家們，沙國一定會進行報復，並暗示與石油有關。

綜合外媒報導，有沙國首都利雅得高官透露，「無論是想要經濟制裁、政治施壓還是重複誣陷，沙國完全拒絕企圖惡意搞破壞的任何威脅」，「王國相當肯定，如果有人採取任何行動，當局將採取更大的行動」，「石油豐富的王國在世界經濟中發揮著有效和重要的作用」，暗示以石油牽制外國勢力。

知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤且遇害後，許多歐美企業聽聞川普欲懲罰沙國，紛紛與中東海灣國家保持距離，危及沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）在當地經濟改革方面的努力，外媒推測係因此沙國才大動作對官媒放出消息。

沙烏地阿拉伯證交所全股指數（TASI）14日早盤受到川普言論影響，盤中大跌7.02%，創下2015年8月以來最大單日跌幅，但此現象同時也受到美國聯準會（Fed）預期升息的影響，該指數在11日就曾下跌3%，杜拜有分析師指出，受政治和經濟因素影響，沙國股市下跌是恐慌性拋售的結果，因哈紹吉失蹤的不確定性因素，使市場下跌。