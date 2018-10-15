為救恆河絕食百日 印度86歲環保人士去世

印度環保人士阿加渥（GD Agarwal）為救恆河絕食抗議，11日身亡。（擷取自ABC News）

2018-10-15 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度知名環保鬥士阿加渥（GD Agarwal）絕食抗議政府遲遲未整治恆河，抗議112天後於11日過世，享壽86歲。

綜合媒體報導，恆河是印度最大的河系，當地人奉之為聖河，供應4億人日常生活、宗教活動、生死儀式等用水，但受工廠與家庭垃圾嚴重汙染。印度總理莫迪（Narendra Modi）2014上任後承諾要清理2500公里長的恆河。

阿加渥6月22日在哈里瓦北部的一個城市開始絕食抗議，要求印度政府制定法律保護恆河，廢除沿岸水電建設工程，8月時還寫信給莫迪，表示若政府不採取行動，將繼續絕食直到死。

阿加渥絕食112天後，於11日過世。AIMS醫院主任肯特說，阿加渥是死於心臟驟停。

環保界有不少人跳出來要求獨立調查阿加渥的死。環保主義者拉維喬普拉表示，「我認為政府沒有做出任何誠心的努力來滿足阿家沃的要求。」

阿加渥長期致力於環保教育，在美國加州大學柏克萊校區拿到環境工程博士學位。環保主義者賈斯瓦爾（Rakesh Jaiswal）說，阿加渥是這場奮鬥中的核心人物，「批評政府處理恆河汙染的聲音將隨著他的逝去寂靜。」

莫迪11日表示，對阿加渥的過世感到悲痛，「阿加渥對於學習、教育和拯救環境，特別是恆河整治的熱情將會被永銘在心。」