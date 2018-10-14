想紅不擇手段？中國直播主嗆「我是日本人也會侵略中國」

中國直播主「B總001」日前開直播表示中國人的「進化」沒有日韓人來得好。（圖擷取自微博）

2018-10-14 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國一名直播實況主在直播時大膽表達爭議言詞，表示中國人沒有日韓進化得好，「我是日本人，我也會選擇侵略中國」，果然馬上遭到中國網友一片撻伐，其直播帳號也被封殺。

根據中媒報導，中國直播平台「鬥魚」直播主「B總001」，近日在直播過程中大肆表述極具爭議性的言論，表示「從進化論的角度來說，中國人沒有日韓進化得好」、「如果我是日本人，我也選擇侵略中國，因為落後就要挨打。」內容的確引起話題，但太惹火，惹得中國網友大怒、撻伐，並且向「鬥魚」官方舉報。

據悉，「B總001」已經不是第一次因為爭議言論被檢舉了，之前就曾因為公開污辱他人、直播過程不斷爆粗口，好幾次有網友看不下去檢舉他，但「B總001」總是學不乖，現在因為「日本人就該侵略中國」一說引發一面倒的攻擊，直播帳號也已經被「鬥魚」關閉，目前「B總001」還未公開回應。

「鬥魚」是發表聲明指出，「B總001」直播間因為「涉及扭曲歷史以及價值觀不正確」等因素，直播間已經禁閉，並全面盤查該平台歷史及過往直播內容，將全數刪除，並上報主管部門，也承諾會「配合國家相關部門調查」。