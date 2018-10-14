義大利擬新政策 亞裔雜貨店不得營業超過晚間9點

義大利副總理兼內政部長馬特奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）11日宣布，打算勒令「少數亞裔族群」經營的雜貨店最晚在晚間9點就必須打烊。（路透）

2018-10-14 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕義大利極右派政黨「北方聯盟（Lega Nord）」黨魁，義大利副總理兼內政部長馬特奧·薩爾維尼（Matteo Salvini）在10月11日宣布，他將針對安全法案提出修正案，要勒令「少數亞裔族群」開的深夜雜貨店，最晚在晚間9點就必須打烊；他指控這些店開得太晚「已經變成毒品交易跟大聲喧嘩的據點」，不過他提出的這項政策引起輿論撻伐，指責他根本是針對外來族群。

綜合媒體報導，薩爾維尼推出一系列的安全法案修正案中，除了旨在使犯罪或是無居留權的外國人，更容易被當局驅逐出境外，還多了一項法案，意圖勒令這些大多由印度人、孟加拉人等亞裔族群所開設的深夜雜貨店，以後最晚到晚間九點就必須強制打烊；薩爾維尼稱，這些開到深夜的雜貨店已經成為當地的治安問題，「有些人凌晨3點還在酗酒，發出的吵雜聲已經影響到附近住戶的安寧」，甚至還成為了毒品交易的地點；他辯稱「並不是針對少數族裔，只是要限制某些離譜的商店」。

義大利有數以千計開到三更半夜的深夜雜貨店，這些店家大多由亞裔族群經營，其中又以印度、孟加拉人居多，由於義大利人的商店往往早早就打烊，所以這些深夜店家，反而成為義大利人在深夜也能購物的便利去處；對此，義大利的零售業協會秘書長馬爾科 ·貝魯奇 （Marco Bussoni）表示，「薩爾維尼新提出的政策根本是針對少數族裔，只要那些從事商業活動的人有遵守法規，那他們就有開店營業的權利，無論是義大利人還是外來族群」。

有業者批評：「如果安全法案修正案真的成真了，那法案應該要適用全義大利的商店，不管它是義大利人開的商店或酒吧、還是外國企業進駐的投資事業。」也有人稱：「你說這些亞裔族群開的深夜雜貨店變成犯罪的溫床，但有時候根本是義大利人在半夜去找他們勒索錢財啊。」