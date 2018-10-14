香港團體上街遊行 抗議填海造陸計畫

香港群眾上街抗議當局提出的東大嶼填海造陸計畫。（中央社）

2018-10-14 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港「守護大嶼聯盟」今日發起遊行，反對政府填海造陸的「明日大嶼」計畫；參與遊行的部分民眾認為，填海是最後手段，目前仍有許多替代方愛，也指出收回粉領高爾夫球場才是更可行的優先辦法。

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥於施政報告提出「明日大嶼」計劃，指出將在東大嶼填海造陸，預估斥資港幣5000億元以上（約新台幣2兆元），引起香港大眾不滿；為抗議「明日大嶼」計畫，「守護大嶼聯盟」今日下午示威遊行；抗議隊伍中有不少是家長帶著孩子，也有部分參與民眾攜帶「白色大象」道具，暗諷政府浪費公帑。

抗議群眾中的自由工作者李先生表示，政府應該是先收回粉領高爾夫球場或是利用新界的棕地（廢棄的工業或商業用地），因高爾夫球場廣大，又少人使用，可作為首要收回目標；他也提到中華白海豚數量銳減，興建人工島將嚴重危害瀕危物種。

李先生最後指出，如果政府用盡一切方法後，依舊找不到新空地，才能選擇填海造陸，不過不應該是在海中央興建人工島，若是遇到像山竹一樣的強颱來襲，人工島未必能承受。

不過林鄭月娥向當地媒體提到，填海是個解決土地不足問題的好方法，因為不必牽涉拆除、賠償、安置等問題，如果不推行相關計劃，會愧對下一代。