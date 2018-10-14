南海軍事化 日本前防衛大臣：習近平一路都在說謊

日本前防衛大臣中谷元十四日在「東京─北京論壇」安保分組會議上，批評中國把南海軍事基地化，習近平一路都在說謊。（記者林翠儀攝）

2018-10-14 23:29

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本前防衛大臣十四日在一項日中論壇會議上表示，中國國家主席習近平口口聲聲說不會把南海軍事化，但卻在南海大興土木建設軍事基地，事實證明「他一路都在說謊」。

日本非營利團體「言論NPO」和中國國際出版集團十四日起在東京舉辦「第十四屆東京─北京論壇」日中近百名官員、學者專家和軍方退役人員參加，今年主題為「深化日中互信與合作，共擔亞洲及世界和平與發展責任」，除了全體會議之外，還從政治外交、經濟、安全保障、媒體及低碳與數位經濟等五個主題分組進行討論。

日中締結和平友好條約今年屆滿四十年，日本首相安倍晉三也預定於本月二十五日訪問中國，雖然日中關係改善讓會場氣氛比往年融冾，但雙方代表在諸多問題上交鋒仍具火藥味，雞同鴨講的場面也不少。

由於今年論壇的副題是「思考日中和平友好條約的現實意義」，前自民黨幹事長石破茂是在今天上午的全體會議上直言要增加日中互信關係，最重要的就是不要把外交問題拿來當做增強國內向心力的工具，他表示，中國有段時間的反日言論非常多，反日言論被政治嚴重利用，現在日本國內的反中態度也很普遍，但這對雙方並無任何利益。

中共中央委員會對外連絡部副部長劉洪才則回應說，中國並沒有進行反日教育，日本侵日的歷史只是歷史教科書中的一部分，否則訪日的中國旅客不會一直增加。

前防衛大臣中谷元在安保分組會上也提出影響區域穩定的多項變數，除了質疑北韓無核化的誠意之外，他也提到中國在南海興建軍事基地，中谷直言，習近平口口聲聲說不會把南海軍事化，但事實證明「他一路都在說謊」。

中谷還指出，十月三日中國在釣魚台附近，中國的艦艇設置了黃色的浮標，尺寸超過十公尺高，上面標了中國海洋總局還有天線，並沒有向日本政府做任何說明，是在日本排他水域上做的行動，日本政府已向中國抗議。

中國國際戰略研究基金會學術委員會主任張沱生則語帶酸味回應說，中國喜歡從大處著眼，日本則計較細節，如果中國國防部長開口計較浮標的問題一定會被笑，他還解釋中國在黃海中韓經濟海域交界處也設了很多浮標，只是單純為了航行安全。

中谷也不甘示弱，表示中國投浮標的地方位於釣魚台附近海域極為敏感，中方事前完全沒有對日本通告，很難以理解。