焦點不在美腿而是帽子 「老司機」紛紛求上車！

網友在美國遇到正妹，卻被頭上的帽子吸引，不少網友直呼「老司機，快上車！」。（圖擷取自爆廢公社）

2018-10-14 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團分享出一張露出蜜大腿的眼鏡正妹，引發網友暴動，但是讓網友這麼激動的原因不是因為正妹的美腿或長相，而是她頭上戴的帽子，直呼「看得懂得去面壁」！

網友在臉書不公開社團「爆料公社」上分享出一張正妹照片，表示在美國麻薩諸塞州（Massachusetts）布魯克萊恩（Brookline）吃日式燒肉時，看見對面坐著一個長相清秀的眼鏡正妹，蜜大腿展露無遺。但是網友的目光馬上從身材和長相轉走，直勾勾地被正面頭上戴的黑色帽子吸引住，而且還馬上拿出手機拍下來分享，直呼「哇嗚，找亮點！老司機們開車啦！」

原來這頂帽子上的logo是著名的色情網站「Pornhub」，照片一出不少女網友還一頭霧水，留言「她是名人嗎？」、「亮點在哪？」但是老司機網友馬上就看出端倪，表示「據說80％的男性都認的出這頂帽子」、「老司機帽」、「那頂帽子是會員專屬嗎」？

而且還有網友討論，在美國應該很少有人不知道這幾個英文字母的意思，既然這個正妹敢大膽帶出門，說不定就是該網站的女主角之一，「說不定人家等等就去廁所直播」。