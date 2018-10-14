有生之年必來台灣！紐約TAIWAN列車成功打動在地人

紐約地鐵S線往返時代廣場和中央車站，10月起至10月31日，台灣彩繪列車正式在該路線啟用。（圖擷取自觀光局）

2018-10-14 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕紐約地鐵S線往返時代廣場和中央車站，10月起至10月31日，台灣彩繪列車正式在該路線啟用，以洋紅色、客家花布原住民族與台灣意象的設計，讓搭乘列車的紐約人讚不絕口，直呼「希望在死之前能造訪台灣」。

《新唐人亞太台》網路節目「老外看台灣」主持人郝毅博實地詢問紐約在地人的看法，受訪的紐約客們不分男女老少，對於台灣主題列車大加稱讚，有人認為在紐約「似乎沒有春天」，很高興能看到繽紛的色彩，除了增進搭車體驗，也「真的讓人有幸福的感覺」。

駐紐約台北經濟文化辦事處長徐儷文表示，每年均有17億人會乘坐地鐵系統，如此龐大的通路相當適合用於推銷台灣；台灣觀光局在活動開始前，使用3個月時間、逾300封電子郵件，與美國紐約大都會運輸署（MTA）進行籌畫，最終使彩繪列車正式上路。

對於行銷活動是否真能引起紐約客對台灣的好奇心，紐約客們表示「當然會想了解，我覺得這很棒」、「他們（台灣）真的改變了一切」、「希望我們現在就能去」、「我很想去拜訪，絕對的，如果它（台灣）和這個地鐵上呈現的一樣美麗，我希望在我死之前能去一趟台灣」。

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郝毅博「老外看台灣」傳送門