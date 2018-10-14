日本最佳紅葉名勝 日媒調查：第一名不是京都嵐山！

據日媒調查，青森奧入瀨溪流是日人心中最佳紅葉名勝，受訪者表示，「總而言之就是很棒。（紅葉）與樹木間隙中灑下的陽光相互交錯，會讓人忍不住想讚嘆」。（圖擷取自青森縣觀光資訊網站）

2018-10-14 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕秋高氣爽，日本各地陸續進入欣賞楓葉美景理想時節，據日媒最新出爐的紅葉名勝排行榜，知名的京都嵐山並非日本民眾心中的最佳紅葉景點，而是由青森縣的奧入瀨溪流榮登冠軍寶座。

據《朝日新聞》最新調查，位於青森縣十和田市的奧入瀨溪流，擠下多個傳統名勝景點，成為日人心中最佳紅葉名勝；位於京都的嵐山、大原三千院則分別位居第2、3名；橫跨青森和秋田兩縣的十和田湖獲得第4名。

對於奧入瀨溪流的紅葉美景，青森縣一名的69歲男性居民說：「總而言之就是很棒。（紅葉）與樹木間隙中灑下的陽光相互交錯，會讓人忍不住想讚嘆」。

京都紅葉美景的魅力則在於與寺廟神社建築間的相互輝映，位居第3名的大原三千院，獲得多數女受訪者支持，和歌山縣的56歲女子說：「長滿青苔的庭院被紅葉整面覆蓋，宛如紅色地毯般，是至今為止看過的紅葉景色中第1名。」

第5名至第10名為栃木縣的伊呂波坂、富山縣的黑部峽谷、栃木縣的中禪寺湖、栃木縣的日光東照宮、岩手縣的中尊寺，以及橫跨群馬、福島和新潟縣的尾瀨。

栃木縣日光市有3個景點打入前10名，對於第7名的中禪寺湖，岐阜縣的50歲男子指出，「無論是在中禪寺湖畔散步觀賞，還是搭乘遊覽船欣賞都很適合」。

日本民眾心中的最佳紅葉景點，由青森縣的奧入瀨溪流榮登冠軍寶座。（圖取自青森縣觀光資訊網站）

京都嵐山紅葉美景。（歐新社）