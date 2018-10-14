知名記者被失蹤！川普揚言懲罰沙國 沙股早盤暴跌逾7％

2018-10-14 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯的知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）日前進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館人間蒸發，隨後遭證實已遇害，引發外界關注。對此，美國總統川普威脅，將對該國施加「嚴厲懲罰」，使沙烏地阿拉伯證交所全股指數（TASI）今早盤一度大跌7.02%，創下2015年8月以來最大單日跌幅。

綜合外媒報導，隨著新興市場波動日趨平息，沙國近日卻又爆出《華盛頓郵報》記者哈紹吉失蹤一案，而在川普放話，「若證實沙國領導人下令殺害了哈紹吉，美國將對沙國施加非常有力、強大的措施」後，沙烏地阿拉伯證交所全股指數今早盤一度大跌7.02%至7001.94點，抹去今年來所有漲幅，且該指數186檔成分股幾乎全數下挫。

事實上，因擔心美國再次升息，該指數週四已下跌3%。而杜拜Thinkmarket市場策略師Mohammed Zidan也指出，受政治和經濟因素影響，沙國股市下跌是恐慌性拋售的結果，因哈紹吉失蹤的不確定性因素，使市場下跌。

據了解，哈紹吉日前在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館「被失蹤」後，有土耳其官員便出面證實其已遭殺害，儘管沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾宣稱哈紹吉不在領事館內，並歡迎土耳其政府去搜查領事館，但土耳其當局卻強調，沒有證據顯示哈紹吉離開過領事館。