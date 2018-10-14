見保時捷「碰瓷」老婦立刻倒地 要2萬引眾怒被圍觀民眾抬走

2018-10-14 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕現在假車禍還會分車種了？日前中國河南鄭州出現一個誇張的「碰瓷」事件，有個老婦人一見到有輛保時捷行經街頭，立刻腿軟躺在車旁裝死，堅持是被車碰到，要求車主給5000人民幣（約新台幣2.2萬元）才要走人，車主被盧到沒轍，原本打算用人民幣500元（約新台幣2000元）打發她走，殊不知這位碰瓷老婦根本是慣犯，圍觀群眾眼見老婦又快得逞了全部氣炸，直接出手阻止車主給錢，並合力將老婦抬離轎車。

《梨視頻》報導，開保時捷的男駕駛無奈的向錄影者表示，當時他開著車行經這個街頭時，老婦就立刻假摔在他的車旁，堅持車撞到她，非要男駕駛賠人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）；男駕駛說「救護車剛剛來了她也不去，警察來了她也不起來」，而老婦則堅定的用手抓住保時捷的車輪框，堅稱「如果不是你的車碰到我，我幹嘛倒在路上。」

而執法人員到場後也只能苦笑拿老婦沒轍，老婦還躺在地上抱怨「怎麼說那麼多廢話呢」，最後車主只好跟老婦協商給她人民幣500元（約新台幣2000元），讓她走人；殊不知此舉讓圍觀的群眾群情激憤，連忙阻止車主說「給她人民幣100元（約新台幣400元）都嫌多，你還給她這麼多」，圍觀群眾還指稱這個老婦每個禮拜都要演上「碰瓷」一回，這次決定不要助長這種歪風，最後群眾齊心協力將老婦抬離車道，結束這場離譜的糾紛。

雖然微博的中國網友也贊同群眾拒絕助長歪風的做法，但也紛紛質疑「警察幹嘛去了？」、「失職的人居然笑了」、「問責當時不作為的警察吧」、「對壞人軟弱就是助紂為虐」