個性易怒不接受批評 傳華郵記者失蹤與「他」有關

美國《華盛頓郵報》特約記者、沙國公民哈紹吉本月初失蹤，日前傳出幕後黑手是沙國王儲沙爾曼（見圖）。（美聯社）

2018-10-14 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉（Jamal Khashoggi）本月2日進入土耳其伊斯坦堡領事館後人間蒸發，外界都認為他已慘遭毒手。日前傳出，幕後黑手是沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

綜合媒體報導，深諳沙國情況的美國人士匿名表示，33歲的沙國王儲沙爾曼個性易怒、不能接受任何批評或建議，即便是以委婉、溫和的方式，都會遭到報復和霸凌。匿名人士還告訴《華盛頓郵報》，說沙爾曼從不避諱自己是獨裁者的事實，還自詡為救世主、歷史偉人。

2017年沙爾曼被宣告為王儲開始，國內開始一連串肅清行動，同年哈紹吉開始在《華盛頓郵報》撰文批評沙爾曼迫害當地媒體、逮捕女權人士等，傳出哈紹吉因此成為沙爾曼的眼中釘，希望誘哈紹吉回國並拘捕他。

然而哈紹吉身為知名記者、全球有廣大人脈，各界關注沙爾曼究竟用什麼方式，成功讓哈紹吉「閉嘴」？