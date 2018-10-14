奈及利亞武裝民兵釋放833名童兵 最小年僅11歲

聯合國兒童基金會表示，在奈及利亞的民兵組織已釋放833名被招募入伍的童兵。（法新社）

2018-10-14 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕近年來孩童在戰場上被當成武器的情形越來越嚴重，有些更從幼時就被教導成為一名戰士，學習如何拿槍、射擊等，聯合國兒童基金會發出聲明表示，在奈及利亞的武裝民兵已釋放了833名被招募入伍的童兵。

綜合外媒報導，12日聯合國兒童基金會表示，在奈及利亞東北部與博科聖地伊斯蘭主義者作戰的當地民兵組織已釋放833名童兵，其中一些童兵的年紀更僅有11歲。

《美國之音》報導，釋放這些童兵的當地民兵是在2013年與博科哈拉姆武裝分子作戰的幾個自衛組織之一，該民兵組織已在2017年與聯合特遣隊（CJTF）簽署「終止招募和使用兒童的協議」，聯合國兒童基金會發言人克里斯托夫（Christophe Boulierac）表示，這是自簽署以來首次正式釋放童兵。

克里斯托夫指出，這些民兵組織曾招募過近1500名男孩和女孩，被釋放的833名孩童就是從這1500人中放出來的，他還說，聯合國兒童基金會認為，還有2000多名尚未被發現的孩童被其他組織所徵召，以利補充對博科聖地發起戰爭時需要的戰力。

據了解，自2017年以來，聯合國兒童基金會幫助約8700多名從武裝團體中釋放出來的孩童，作為他們的心理支持，幫助他們回歸家庭，更提供教育和職業培訓，讓他們能夠謀生並融入社會中。