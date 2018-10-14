每日學「習」！捧習近平節目連發 日媒：才剛開始...

日媒認為，支持習近平集權的勢力則根深蒂固，且不斷摸索新的宣傳戰略，將發動新一波的「捧習」行動。（資料圖 法新社）

2018-10-14 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國追捧領導人習近平的節目如雨後春筍般出現，除了益智節目，還有專門的學「習」節目，專門闡釋「習思想」。有日媒認為，雖然中國內「停止個人崇拜」的呼聲漸漸高漲，支持習近平集權的勢力則根深蒂固，而且還不斷摸索新的宣傳戰略，將發動新一波的「捧習」行動。

據《朝日新聞》報導，湖南衛視製作了名為「新時代學習大會」的理論節目，打著「學習新思想，共築中國夢」的口號，主要藉由益智問答方式進行。問題全圍繞著習近平，如生平事蹟、演講意涵、最喜歡看什麼書等問題，負責企劃此節目的湖南省黨委員會宣傳部則表示，此節目「運用電視與網路傳遞了廣泛且具層次的思想」。

中國國營央視自8日也推出了新節目《平「語」近人——習近平總書記用典》，從習近平引用的古代典籍和名句入手，來闡釋「習思想」；以往講述中國各朝代的歷史、解讀文學名著的節目《百家講壇》，也製作了習近平特別節目，請來了馬克思主義學者和文化學者，從習近平引用的古代詩句來闡述、宣傳他的個人經歷和思想。

本報曾報導，中國今年夏天時，提倡「停止個人崇拜」的呼聲越來越高，因為怕造神遲早煞不住車。如中國智庫「北京天則經濟研究所」就曾發表過「個人崇拜急需趕緊剎車」的文章，據傳該智庫後來遭到封殺。

據《朝日新聞》報導指出，雖然中國內「停止個人崇拜」的呼聲漸漸高漲，含有習近平人臉的看板也一度消失，但支持習近平集權的勢力則根深蒂固，而且還不斷摸索新的宣傳戰略，將發動新一波的「捧習」行動。