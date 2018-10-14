尤金妮公主結婚照曝光！ 喬治燦笑萌樣搶鏡

尤金妮公主和布魯斯班與8位小花童的合照，照片中可見到喬治王子和夏綠蒂公主露齒笑的萌樣。（美聯社）

2018-10-14 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室尤金妮公主（Princess Eugenie）與酒商男友布魯斯班（Jack Brooksbank）於12日完婚，英國皇室13日發布了4張官方結婚照。其中一張尤金妮、布魯斯班與8位小花童的合照中，喬治王子露齒笑的萌樣相當吸睛。

英國王室官方臉書表示，這4張照片是由出生紐約、替2人拍攝訂婚照的時尚攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）掌鏡，其中2張大合照地點在溫莎城堡的白廳（White Drawing Room）。

英國王室發布的2張大合照，其中一張是尤金妮、布魯斯班與8位小花童的合照，照片中可見到喬治王子露齒燦笑的模樣，夏綠蒂公主則露出一抹優雅微笑，格外引人注目。

另一張則是新人、花童和雙方家人的家族大合照，包括英國女王伊麗莎白二世、菲利普親王、尤金妮的姊姊碧翠斯公主、父母，還有布魯斯班的父母與弟弟，場面相當溫馨。

另一張為尤金妮、布魯斯班坐在馬車內的黑白結婚照，兩人身穿結婚禮服互相親吻，最後一張則是兩人在晚宴上，手牽著手凝視對方的照片，尤金妮換上Zac Posen的緞面禮服，顯得十分優雅。

28歲的尤金妮公主和布魯斯班相戀8年，布魯斯班為Casamigos龍舌蘭酒（Casamigos Tequila）的品牌大使。肯辛頓宮表示，這4張照片是在婚禮結束後所拍攝，感謝所有前來溫莎祝福、以及那些在電視前關注婚禮的民眾。

尤金妮公主和布魯斯班、花童和雙方家人的大合照。（路透）

尤金妮公主的官方婚紗照由攝影師魯波米爾斯基（Alexi Lubomirski）掌鏡。（路透）