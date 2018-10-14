僅售3萬元！印尼媽媽用IG販嬰 墮胎違法只能「轉賣」

印尼泗水出現社群軟體販嬰，一名嬰兒竟只售約新台幣3萬元。（圖取自Instagram）

2018-10-14 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕印尼第二大都市泗水當地的警察近期逮捕4名嫌犯，涉嫌用Instagram來販賣嬰兒，一名嬰兒竟只售1500萬印尼盾（約新台幣3萬元）。而印尼國家兒童保護委員會主席則指出，社群媒體的出現使犯應有了更多管道，另外此風氣能在網路上盛行，原因是在印尼墮胎屬違法行為，未婚懷孕的青少年只能藉此「轉賣」。

綜合外媒報導，該集團使用「私人的心靈商談」這樣的帳戶名稱，自稱可提供懷孕的相關討論以及收養相關的服務，經過警方調查，發現之中有金錢往來。泗水警方於9日逮捕了一名媽媽，企圖將自己11個月大的孩子賣給位於峇里島的買家，交易則藉由通訊軟體「WhatsApp」來進行，一個嬰兒售價竟只有1500萬印尼盾（約新台幣3萬元）。

除此之外，該集團還在Instagram上設立帳號，已經營運了一年的時間，有超過700名粉絲，上傳的圖片包括胎兒超音波照、孕婦與臉部模糊處理的嬰兒照片。如在9月15日發表的照片中，一名嬰兒被編號為「C86」，同時記載著年齡、性別、宗教與電話號碼等資訊，讓「買家」能便於聯絡，該帳號在近日已經被刪除。

該帳戶還包含母親與「代理商」之間的對話截圖：「我未婚懷孕7個月，打算找一個想要領養我的孩子的人，我不想讓我的家人知道......」

聯合國兒童基金會（UNICEF）估計，印尼一年約有10萬名兒童被販賣，大部分被強制進行性交易。而印尼國家兒童保護委員會主席阿里斯．默德卡．西維阿（Aris Merdeka Sirait）則指出，印尼的販嬰與販童行為已有幾十年，但社群媒體的出現讓人口販子有了更多管道，過去傳統的面交方式，現在使用Instagram與臉書即可進行。

報導指出，販嬰風氣指所以能在網路上興盛，還有個原因是因為在印尼墮胎屬違法行為，除非母親的生命受到威脅，或是遭到強暴而懷孕。阿里斯說：「現在有種趨勢是，青少年和年輕人會藉此送出不想要的嬰兒，例如未婚懷孕，因為他們不能墮胎。」

該集團還在Instagram上設立帳號，有超過700名粉絲，上傳的圖片包括胎兒超音波照、孕婦與臉部模糊處理的嬰兒照片。（圖取自Instagram）