Nike簽下首位腦麻跑者 他淚崩：世上沒身障者做不到的事！

20歲年輕跑者加萊戈斯成為「Nike」贊助史上第一名患有腦性麻痺的贊助選手。（圖擷自「zoommagic」Instagram）

2018-10-14 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名運動品牌「Nike」日前宣布簽下一名患有腦性麻痺的20歲年輕跑者加萊戈斯（Justin Gallegos），成為「Nike」史上第一位患有腦性麻痺的贊助選手。

綜合外媒報導，來自美國奧勒岡州的加萊戈斯是俄勒岡大學田徑隊的成員，早在今年4月的「2018 Eugene Half Marathon」半馬賽事中，以2小時3分49秒的紀錄跑完半馬，獲得「Nike」關注，6日在世界腦麻日參加一場越野賽跑，賽事結束後意外得知他獲得長達3年的合約，因而興奮不已。

影片中可見，得知自己獲得合約相當驚訝的加萊戈斯用雙手摀著臉，但還是擋不住潰堤的眼淚，甚至最後跪在地上久久無法平復情緒。

隨後，加萊戈斯在個人社群媒體上寫下「今天我創造了『Nike』的歷史，成為它史上第一個腦性麻痺的運動員！」更激動的表示，你不會意識到你的夢想有多逼真和情緒化，直到它們在你的眼前出現，這份合約對他來說是肯定他的努力。

《今日美國》報導，加萊戈斯更說道：「謝謝他生命中的每個人、謝謝大家相信這個世界上沒有身障人士做不到的事情。」而簽下加萊戈斯的「Nike」更為他設計了一款以拉鍊為主的新跑鞋當作他的戰靴。