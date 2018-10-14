小肥宅太多！英國擬管制披薩熱量 卡路里過高恐觸法

由於兒童肥胖率過高，英國政府擬為披薩、派、三明治與加工食品設定卡路里與糖分上限。（資料圖 路透）

2018-10-14 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕在未來的英國，隨便烤個披薩拿去賣將會觸法？由於兒童肥胖率太高，英國政府為了要拯救「小肥宅」們的健康，擬為披薩、派、三明治與加工食品設定卡路里與糖分上限，但這也將讓許多菜單上的佳餚面對尺寸大幅縮水或消失的命運，引起社會議論。

綜合外媒報導，由於外食風氣盛行，十多年來英國兒童嚴重肥胖的比率上升了3分之一以上，而且超過5分之一的學生在小學畢業時就達肥胖標準，其中還有約24000名被歸類為「嚴重肥胖」。

對此，英國政府擬立法訂立披薩與派的卡路里上限，目前暫定，一片標準尺寸披薩的最高熱量是928大卡，派的最高熱量則是695大卡，不只是這兩樣食品，未來冷凍餐、三明治、醬料與加工肉類都會訂立卡路里上限。而目前政府已經找了肯德基、達美樂等速食業與披薩業者開過會，施行細則尚未公布。

根據目前政府的計劃，卡路里限制並非強制性，但政府將會更重視糖分含量，希望規範的食品名單中含糖量從下降2%起跳，未來目標為5%，對此將會採取更嚴厲的措施。

報導指出，雖然立意良善，但許多「吃貨」可不這麼想，各家媒體整理了披薩店常見的菜單，若是該法令上路，全英國的披薩店大概只剩4款披薩能低空飛過標準。而一直以來都保持超人氣的「瑪格麗塔披薩」由於熱量太高，未來可能將會嚴重縮水，或是直接從菜單上消失。該法令要上路，可能還有一段路要走。