中國言論限制再升級 教授開學典禮致辭遭處分

傳媒學院教授趙思運典禮致詞遭學院黨委會以「不當用語」警告處分。（圖擷自香港01）

2018-10-14 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江傳媒學校文學院副院長趙思運，日前在新生開學典禮上致詞，事後遭中國當局以「不當用語」嚴重警告，文件中卻沒點出哪一句話不妥當，引起不少各界學者及網友熱議。

綜合外媒報導，9月29日，趙思運在致詞《道義擔當不能成為稀缺精神》中提到「公共知識分子」須負起關心國家和民族等責任的言論，並曾在過去轉發過批評共產主義的文章，遭中國當局盯上，在12日被學院黨委會處以黨內嚴重警告的處分。

《美國之音》報導，趙思運的致詞中主要皆是在勉勵大學生要體現獨立人格、具備自律精神，且應尊重文化素養等，學院黨委會發布的處分文件中並沒有說明哪一句話是不當用語，許多網友在微博上熱烈討論，有人認為趙思運談論「公知」並無不妥，但也有不少網友表示，言論自由也不是想說什麼就可以說什麼。

《自由亞洲電台》報導，趙思運被處分的消息傳開後，引發了不少學者和媒體人的關注，律師劉書慶表示，該言論根本稱不上敏感，只是因為在目前的大環境下，大學裡也是「寧左勿右」；畢業於香港城市大學法學院劉紅博士更指出，事件明顯是出於中國當局長官的意思。