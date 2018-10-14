驚！考古學家發現「吸血鬼葬禮」儀式...

考古學家在義大利5世紀墳墓發現10歲兒童遺骸，其埋葬方式猶如傳說中的「吸血鬼葬禮」，專家認為這是為了防止死者復活。（圖擷自「GeoBeats News」YouTube）

2018-10-14 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家在義大利一座5世紀的墳墓中，發現了10歲兒童的遺骸，但最驚人的是死者的埋葬方式猶如傳說中的「吸血鬼葬禮」，專家猜測這應該是中古世紀人們為了防止死者復活，才會採取這些特殊的儀式。

據《福斯新聞》報導，該具兒童遺體出土的地方，過去被認為是「嬰幼兒公墓」，因為以前只挖掘出嬰兒和未出生的胎兒，但兒童遺體的出現帶來了許多不尋常的謎團，例如下葬時嘴裡竟然咬著石頭，周遭還有蟾蜍骨頭，烏鴉爪和青銅坩堝（煉金術器具）等物品，顯示葬禮上曾施行巫術。

亞利桑那大學考古學專家索倫（David Soren），從1987年就開始在該遺址監督挖掘，他坦承從來沒有見過那麼詭異和奇怪的東西。史丹佛大學博士生、挖掘工程主任皮古（David Pickel）表示，這名兒童下葬的年齡和嘴裡咬石頭，顯然是這些墓葬裡最特殊的存在。

亞利桑那大學生物考古學家威爾遜（ Jordan Wilson）指出，雖然10歲兒童的遺體尚未經過DNA檢測，但骨骸上可看出曾患有牙齒膿腫，也就是瘧疾的副作用。這種埋葬儀式，向來都被專家認為是防止病死的小孩死而復生，回到人間傳染疾病。