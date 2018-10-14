聯合國預測：2050年城市人口將爆炸！ 住房短缺危機在即

聯合國預測2050年城市人口將爆炸，引發城市住房短缺。（美聯社）

2018-10-14 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕世界人口增加，加上貧富不均嚴重，不僅影響糧食分配狀況，住宅問題也十分頭痛，聯合國預測，2050年全球城市可能增長25億人，專家更警告，由於基礎設施和居住空間有限，爆炸性人口將加劇某些地區的住房危機。

綜合外媒報導，聯合國數據統計指出，到本世紀中葉，全球的城市化已達到68%，預估2030年，世界將有43個市民超過1000萬人的大城市，此時將為居住環境帶來許多問題，目前某些城市已經面臨住房短缺的危機。

《美國之音》報導，美國洛杉磯的貧窮人無力在城市中購買昂貴住房，被迫離開住宅區，選擇在街區上搭帳篷露宿，全球許多城市都正被住房問題所困擾，米爾肯研究中心（Milken Institute）的克勞登（Kevin Klowden）表示，人們向大城市湧入不僅是因為這裡有高收入的工作，而更是看重交流、發展以及獲取資源的機會。

為了緩解城市壅塞、龐大人口需求的情形，不少國家開始建造新的都市，近幾十年來，奈及利亞、緬甸、哈薩克和坦尚尼亞都遷移了他們的行政中心，埃及也正在開羅以東擴建新首都，為將來城市人口「即將爆炸」做準備。

克勞登對此說道：「注入資金進行擴建新都市，只能緩解未來城市人口爆炸一時的狀況，並無法根除所有問題。」他表示，各國城市除了住房問題，同時在應對氣候環境變遷及飲用水缺乏等問題，都需各國政府好好重視。