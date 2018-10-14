美中更緊張！疑美軍B-52H轟炸機5度進入中國東海

美軍B-52H戰略轟炸機。（路透）

2018-10-14 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中美關係緊張，據傳，本月11日一架美國可攜核彈的B-52H戰略轟炸機由關島美軍基地起飛，闖入中國東海防空識別區後再返回。這是今年以來，美軍B-52戰略轟炸機第5次接近中國海岸。

長期追蹤全球飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spot）在推特上表示，美國空軍一架無線電呼號DANTE01的B-52H戰略轟炸機，於北京時間11日凌晨5時10分，從關島安德森空軍基地起飛，經過台灣東方海面，北上穿越台灣與琉球（沖繩）之間的第一島鏈後，進入中國東海防空識別區，然後沿識別區邊界向東北方向飛行，再穿過琉球和日本本島間的海峽返回關島。

截至目前，中美雙方都沒有回應相關的訊息，但從公開的美軍戰機飛行路線，這架B-52H戰略轟炸機在中國識別區內飛行的時間並不長。