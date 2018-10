美中更緊張！疑美軍B-52H轟炸機5度進入中國東海

2018-10-14 08:09

〔即時新聞/綜合報導〕中美關係緊張,據傳,本月11日一架美國可攜核彈的B-52H戰略轟炸機由關島美軍基地起飛,闖入中國東海防空識別區後再返回。這是今年以來,美軍B-52戰略轟炸機第5次接近中國海岸。

長期追蹤全球飛機動向的「飛機守望」(Aircraft Spot)在推特上表示,美國空軍一架無線電呼號DANTE01的B-52H戰略轟炸機,於北京時間11日凌晨5時10分,從關島安德森空軍基地起飛,經過台灣東方海面,北上穿越台灣與琉球(沖繩)之間的第一島鏈後,進入中國東海防空識別區,然後沿識別區邊界向東北方向飛行,再穿過琉球和日本本島間的海峽返回關島。

截至目前,中美雙方都沒有回應相關的訊息,但從公開的美軍戰機飛行路線,這架B-52H戰略轟炸機在中國識別區內飛行的時間並不長。

USAF B-52H DANTE01 departed Andersen AFB, Guam at 2110z and flew a mission over the East China Sea near Taiwan and Okinawa



USAF KC-135R 63-8043 AMBIT21 provided tanker support from Andersen pic.twitter.com/96MEwq1b0R