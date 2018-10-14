加強對中國施壓 美國安顧問：是時候採取行動了！

美國國家安全顧問波頓。（資料照）

2018-10-14 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問波頓（John Bolton）在美國時間上週四播出的專訪中表示，川普政府會進一步在南海及貿易問題上，以更強硬的手段對付中國，他認為中國北京政府在貿易、國際事務、軍事和政治等領域必須進行調整。

根據《路透》報導，波頓表示，川普認為中國在國際秩序中長期佔便宜，但沒有足夠的美國人願意挺身對抗，美國「是時候採取行動了」。

波頓表示，川普把中國視為「本世紀重大議題」，應用強硬姿態面對，這讓北京當局感到困惑，因為中國過去從未見過這麼強硬的美國總統。

針對中國在南海的勢力擴張，波頓表示，上個月美軍和中國軍艦幾乎相撞，這代表美國決心保持國際海上通道的開放，「這是中國人需要了解的事情」他補充，英國和澳洲等盟友也正在穿越南海，以實現此決心，「中國要知道這裡（南海）不是中國的一個省，將來也不會是。」

另外，波頓也批評中國在貿易上違反「國際規範」，強調「如果他們沒有偷竊我們的技術，他們的軍事力量將會降低，很多我們認為由中國引起的緊張形勢，也會減少。」波頓坦承，白宮已準備好採取更多的行動，限制向中國出口敏感的高科技。