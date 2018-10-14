安華贏得國會補選 更接近首相寶座

2018-10-14 03:12

〔中央社〕大馬前副首相安華（Anwar Ibrahim）今天壓倒性贏得國會議員補選，他將重返國會，更接近登上首相寶座。曾是安華宿敵的現任首相馬哈地（Mahathir Mohamad）已承諾會讓位。

這項勝選意味安華正式重返政壇，他剛於5個月前從獄中獲釋。安華重返國會也將是他和馬哈地兩人，首度在共同旗幟下同為國會議員。兩人關係交惡長達20年。

儘管投票率低，安華以大幅領先超過2萬3500票，壓倒性贏得狄克森港（Port Dickson）國會席次。安華過去20年來一直是馬來西亞改革運動的代表性人物。

安華在勝選集會上告訴數百名支持者：「改革不會於一個月、4個月或一年內結束。改革意味清理和解放媒體，肅清貪腐，讓合乎道德行為成為政治文化。」

高齡93歲的馬哈地於今年5月領導「希望聯盟」（Alliance of Hope）在大選中贏得驚人勝利，推翻前門徒納吉（Najib Razak）並終結執政聯盟「國民陣線」（Barisan Nasional）長達61年的統治。

安華因2015年被控雞姦遭判刑入獄而無法參選，但他與馬哈地重新結盟是勝選關鍵，馬哈地其後為安華爭取到王室特赦。

馬哈地於1998年首相任上，開革當時擔任副首相的安華，一年後安華因貪腐和雞姦罪名遭定罪，兩人關係交惡長達20年。安華及其支持者堅稱，全部指控都是為了終結安華的政治生命而捏造的。

馬哈地先前曾公開宣布，他將會在擔任大馬首相2年後下台，讓位給安華。