驚悚畫面曝光！女坐27樓陽台欄杆自拍 下一秒墜樓慘死

這名女子從27樓墜落當場慘死。（圖擷取自臉書）

2018-10-13 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕自拍真的要慎選地點！巴拿馬一名年近30歲的葡萄牙籍女子馬塞多（Sandra Manuela Da Costa Macedo），日前坐在陽台欄杆上開心拿手機玩自拍，沒想到下一秒疑似被風一吹重心不穩，失去平衡的情況下從27樓高墜落到人行道，當場身亡。這也是在巴拿馬自拍時死亡的第2起案例。

綜合外媒報導，這起可怕的自拍意外發生在當地時間12日上午10點多，馬塞多獨自坐在公寓外陽台欄杆上開心自拍，沒想到下一秒疑似被風一吹失去平衡，整個人以後翻的姿勢從27樓墜落到人行道上，當場身亡。

在馬賽多從欄杆上墜落的前幾秒，附近高樓上的建築工人不斷大叫要她下來，大喊這樣的行為相當危險，但可能距離太遠或是強風造成馬賽多完全沒聽到，就這樣踏上死亡之路。而這可怕的過程也都被建築工人給錄下，當時看到馬塞多墜落時，更驚訝大喊「她墜落了，她墜落了」。

一名馬賽多的朋友在社群網站難過的PO文表示，「馬賽多是我的好朋友，是兩個孩子的母親，也是一名教師...讓我們為她祈禱」。意外發生後，巴拿馬消防局也在推特PO文警告，「不要冒著生命危險自拍。寧失去生命中的一分鐘，也不要一分鐘內失去生命」。

日前印度最新研究指出，2011至2017年期間，全球共有259人在自拍時意外喪命，平均起來每年有43死，其中淹死有70例、被車撞死有51例、摔跌有48例、而與動物相關者有8例、被電死有16例，與武器相關的則有11例。對此，科學家呼籲，應在危險景點設立更多的「非自拍區」。