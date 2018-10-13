日地鐵春日部站響起《蠟筆小新》主題曲 粉絲感動朝聖

日本人氣漫畫《蠟筆小新》主人翁野原新之助，所在的家鄉「春日部市」，本月初已將地鐵站的發車音樂改為動畫主題曲〈我是人氣王〉。（圖擷取自Twitter）

2018-10-13 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣漫畫《蠟筆小新》瘋靡全球逾10個國家，其故事裡的主人翁野原新之助，所在的家鄉「春日部市」，本月初已將地鐵站的發車音樂改為動畫主題曲〈我是人氣王〉，令不少乘客感到新奇，粉絲也紛紛前往朝聖。

綜合日媒報導，位在東京近郊的東武鐵道春日部站，於1日響起最新的發車音樂，竟是《蠟筆小新》主題曲，令喜愛這部動畫的粉絲們，在搭車時相當驚喜，連忙拿出手機錄下音樂，直呼「自從作者去世以來，還能聽到熟悉的音樂，好令人興奮！」

除了車站的發車音樂，站內指標、看板及牆上都有小新與同學們的身影，活潑生動的氣氛感染搭車旅客，隨處都能看見人們停下來拍照打卡。春日部市長表示，「在小新的陪伴下，（春日部）希望可以成為讓兒童笑得燦爛、有品德又有朝氣的城市。」

《蠟筆小新》作者臼井儀人，2009年因登山失足墜崖去世，其筆下人物「野原新之助」與他的親朋好友仍舊活躍於春日部市，動畫也持續於每週五晚間的日本電視台播送。

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