沙國記者離奇「被失蹤」 手上的Apple Watch有關鍵證據...

土耳其媒體指出，哈紹吉佩戴的Apple Watch有錄下其遇害過程的證據。（美聯社）

2018-10-13 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉（Jamal Khashoggi），本月2日進入土耳其伊斯坦堡領事館後，就沒再走出該建築，土國官員證實哈紹吉遇害，當地媒體報導，哈紹吉佩戴的Apple Watch內可能有關鍵證據。

《CNN》報導引述土耳其《晨報》（Sabah）指出，哈紹吉2日進入領事館前，便將Apple Watch的錄音功能開啟，並將自己遭到凌虐、拷問、謀殺的過程，用Apple Watch錄下，再將檔案透過雲端傳至iPhone中，據悉，哈紹吉進入領事館前，將自己的iPhone交給未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）保管。另有土耳其政府內的知情人士向美方透露，已掌握該份錄音檔案。

哈紹吉的第三代黑色Apple Watch若被尋獲，裡面的錄音內容將會成為關鍵線索，當局目前正全力找尋中。對此，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）回應，哈紹吉不在領事館內，否認沙國涉及哈紹吉「被消失」的懸案。不過，土耳其安卡拉當局則強調，沒有證據顯示哈紹吉離開過領事館。