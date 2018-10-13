為何中國離諾貝爾獎越來越遠？學者指出缺2樣東西

2018-10-13 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕2018年諾貝爾獎已全數頒發完畢，最近中國獨立民間學者鄧聿文投書表示，中國離諾貝爾獎越來越遠，原因在於缺乏自由思想、言論空間。中國官本位的行政體制與科研體制抑制了人才成長，也影響到科研、學術和創新。

鄧聿文昨天在《英國金融時報中文網》投書，談到中國科學研究與諾貝爾獎，他表示雖然中國曾有莫言、屠呦呦獲獎，但充其量只能說打破沒諾貝爾獎的尷尬。他也提到美國與日本，日本18年16個獎，美國則是每年都囊括幾大類別的一半以上獎項。鄧聿文認為，美日科學家能夠常獲獎當然與長期捨得在科研和教育方面投入有關係，但中國近幾年來在科研、教育上的投入總量已經超過日本、逼近美國，中國很多研究機構的設備比美國還先進。

鄧聿文隨後點出，中國缺乏自由思想和言論空間，集體主義價值觀在教育本質上會抑制個性、創新。而且中國政治體制、政治氣候容不下異見與寬容，讓整個社會難有思想、言論自由。他認為科研、學術與創造需要爭論、需要破除思想禁錮。而且中共當局會把中國科學取得的成果歸功於領導人思想指導，這在無形中幫科研人員打造了思想枷鎖，顯示的就是缺乏思想自由。

鄧聿文又提到，中國官本位行政體制、科研體制會抑制人才的成長，這又加重了上述情況。在官本位社會中，人的價值是由於做官、官階大小來體現。而且有官僚們還將手伸向科研、學術，壟斷了科研與學術項目。讓中國科技環境中出現了一種「不允許失敗」原則，但失敗對科學研究來說非常重要，害怕失敗反讓中國科研人員對未知領域不敢去嘗試。