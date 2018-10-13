晶華首次赴日建教合作 日本學生將到台灣取經

2018-10-13 15:26

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕台北晶華酒店與日本立教大學跨海合作展開「建教合作培育計畫」，日方從今年起派日籍學生到晶華進行為期半年的培訓，有別於台灣大專院校將學生送到日本實習的現況，這也是首次有日本觀光科系將學生送至台灣取經，顯示日本大學院校對台灣服務業的肯定。

台北晶華酒店是台灣飯店業的龍頭之一，為提昇台灣觀光飯店從業人員的服務品質，將台灣行之有年的產學實習生計畫擴展到國際，首度與立教大學進行跨海「建教合作培育計畫」。台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正、晶華國際酒店集團人力資源副總經理劉富美、餐飲開發部副總經理齊藤力12日親訪立教大學，正式與該校觀光學部部長橋本俊哉共同簽署建教合作培育計畫合約。

日本為發展觀光產業，經濟產業省從2003年起推動「服務業管理人才產學合作計畫」，立教大學則於今年正式推廣海外實習計畫，安排該校觀光科系學生提倡至國際間各大酒店實習的機會。立教大學至台北晶華評估及了解培訓內容後，敲定雙方攜手合作，第一批實習生經過台北晶華面試通過後已於9月抵台，開始為期6個月的跨部門完整實習。

晶華國際酒店集團人力資源副總經理劉富美表示，台北晶華一直是日籍旅客來台旅遊的首選飯店，同時也是日本公認台灣觀光旅館業的領導品牌，歷年來推出的國際菁英培育計劃也聲名遠播。

劉富美還指出，獲選的日籍實習生將進入半年的培訓計畫課程，訓練課程內容豐富而紮實，過程中更可參與高階主管的工作職務、近距離學習決策實務精髓，除吸引對晶華有興趣的國際菁英、也可優化集團國際五星服務。