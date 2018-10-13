英國尤金妮公主甜蜜完婚 大方秀美背傷疤

英國公主尤金妮12日與長跑8年的男友在喬治禮拜堂完婚。（法新社）

2018-10-13 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室尤金妮公主（Princess Eugenie）12日在溫莎城堡喬治理拜堂，與酒商男友布魯斯班完婚，尤金妮公主穿上一件典雅V領婚紗，大方露出自己背後的傷疤。

綜合外媒報導，這是喬治禮拜堂今年第2場皇室婚禮，尤金妮的長袖婚紗來自英國品牌Peter Pilotto，禮服前後的V領設計，讓尤金妮大方露出身後疤痕。尤金妮頭帶鑲著祖母綠寶石的鑽石王冠、搭配祖母綠寶石耳環，整體造型相當典雅。

尤金妮婚前接受英國獨立電視台專訪時透露，背後的疤痕是她12歲時，受脊椎側彎所擾而開刀留下的痕跡，「我選擇在婚禮露出我的背，想向在那段日子照顧我的人致謝，並鼓勵也有脊椎側彎的人們」，尤金妮表示，希望能藉此改變美麗的定義，「大方露出傷疤也能成為一件很美的事」。

尤金妮公主的婚禮眾星雲集，除英國皇室成員，超模凱特摩絲（Kate Moss）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）都到場祝福。