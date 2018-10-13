美國安顧問波頓：中國從未見過這麼強硬的美國總統

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）透露，美國政府會進一步向中國採取更嚴厲的手段。（路透資料照）

2018-10-13 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問波頓（John Bolton）昨日接受專訪，透露美國政府會進一步向中國採取更嚴厲的手段，公開呼籲中國政府「在貿易、國際、軍事和政治方面的行徑必須調整」，更指出中國是「本世紀的重大議題」，川普的手段已讓北京感到「困惑」，「他們之前從未見過一位這麼強硬的美國總統」。

波頓接受電台節目主持人修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問時指出，中國長期從國際秩序中佔便宜，過往少有美國人出來阻止，「現在是時候要做了」，波頓指出，中國在貿易、國際事務、軍事和政治領域的行為需要調整，而兩國領袖11月可能在阿根廷舉行的二十國集團（G20）峰會期間會面，並討論相關問題。

波頓在訪問中還批評中國在南海的行為危險，誓言美國將捍衛國際海上通道的開放。波頓指出，川普政府視中國是「本世紀主要議題」，對中國的強硬態度，已經讓北京當局感到「困惑」。

提到中國的經濟及軍事實力日益增長，波頓認為，是因為中國違反國際貿易和商業規範才得此成果，「如果他們不被允許竊取我們的技術，他們的軍事能力將會大大降低。我們今天看到的很多緊張局勢將會減少」。