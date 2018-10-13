中美對抗是新冷戰? 盧比歐：「冷戰」是一個過時的術語

參議員盧比歐（Marco Rubio）認為，美國若不與中國進行對抗，21世紀將會是「美國和民主的衰落時代」。（美聯社）

2018-10-13 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中美貿易戰加劇，美國副總統彭斯（Mike Pence）的對中政策演說，讓不少專家認為中美處在「新冷戰」的邊緣。一向反中的美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）認為，「冷戰」是一個過時的術語，更指出美國若不與中國進行對抗，21世紀將會是「美國和民主的衰落時代」。

美國共和黨參議員盧比歐今日在推特上表示，「冷戰」是一個過時的術語。「我們（過去）允許中國進行欺騙和偷竊，因為希望他們可以改變，然而事實相反，他們利用所獲得的力量來企圖超越我們（指美國），再不與之對抗將會是災難性的錯誤，並且會將21世紀定義為美國和民主的衰落時代」。

身兼「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）主席的盧比歐，10日在發布2018年度人權報告時曾表示，「我們今天或任何時候對中國提出的批評，都不是針對中國人民。這個批評，針對的是中國共產黨和中國政府，我們很敬重中國人民，中國文化長期以來，對人類做出了重大貢獻。」