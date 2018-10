中美對抗是新冷戰? 盧比歐：「冷戰」是一個過時的術語

2018-10-13 12:01

〔即時新聞/綜合報導〕隨著中美貿易戰加劇,美國副總統彭斯(Mike Pence)的對中政策演說,讓不少專家認為中美處在「新冷戰」的邊緣。一向反中的美國共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)認為,「冷戰」是一個過時的術語,更指出美國若不與中國進行對抗,21世紀將會是「美國和民主的衰落時代」。

美國共和黨參議員盧比歐今日在推特上表示,「冷戰」是一個過時的術語。「我們(過去)允許中國進行欺騙和偷竊,因為希望他們可以改變,然而事實相反,他們利用所獲得的力量來企圖超越我們(指美國),再不與之對抗將會是災難性的錯誤,並且會將21世紀定義為美國和民主的衰落時代」。

身兼「美國國會及行政當局中國委員會」(CECC)主席的盧比歐,10日在發布2018年度人權報告時曾表示,「我們今天或任何時候對中國提出的批評,都不是針對中國人民。這個批評,針對的是中國共產黨和中國政府,我們很敬重中國人民,中國文化長期以來,對人類做出了重大貢獻。」

“Cold-War”an outdated term. We allowed #China to cheat & steal because hoped they would change. Instead they use strength gained to try & surpass us. Not confronting this would be cataclysmic error & define 21st century as era of U.S. & democratic decline. https://t.co/VdFE1jr2Jj