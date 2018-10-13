「3T」讓美中關係跌落谷底 外媒爆中官員對習沮喪

美國總統川普。（路透）

2018-10-13 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國和中國因為貿易戰關係陷入谷底，外媒指出，有3個「T」主導了美中關係，分別是台灣（Taiwan）、貿易（Trade）與美國總統川普（Trump），甚至有中國官員私下透露，對於中國國家主席習近平在貿易、南海爭議上的決策感到沮喪。

《CNN》報導，今年6月以來，美中關係快速惡化，雖然還不到冷戰的局面，但已陷入前所未有的低潮，雖然習近平將於G20峰會與川普見面，但美中雙方專家都擔憂為時已晚。報導指出，在20世紀90年代到21世紀，美中之間最有爭議的是台灣（Taiwan），西藏（Tibet）與天安門（Tiananmen）這3「T」，但現在，除了台灣之外，另外兩個T換成了貿易（Trade）與川普（Trump），主導了美中慘澹的關係。

報導指出，中國官媒曾把川普視為紙老虎，但現在中國已經必須正視川普的對中政策。亞洲協會美中關係中心主任謝爾（Orville Schell）說，川普反而有點像毛澤東，他不害怕製造混亂，這是過往美國總統不願意做出的舉動。

報導分析，中國已經出現軟化跡象，中國駐華盛頓大使表示，如果美國願意表現出誠意，則中國願意「讓步」，中國官員對川普的意圖感到困惑，「他真正想要的是什麼」？甚至有希望雙邊互利的中國官員私下表示，對習近平在貿易和南海爭議上的決策表示沮喪，認為習的立場激怒美國。