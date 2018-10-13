好好保存電影海報！一張「木乃伊」最高可賣4650萬

1932年恐怖電影《木乃伊》（The Mummy），海報預估可拍賣到100萬美元至150萬美元（約新台幣3100萬至4650萬元）。（路透）

2018-10-13 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕電影海報收藏家有可能變大富翁！1932年由卡洛夫（Boris Karloff）主演的恐怖電影《木乃伊》（The Mummy），海報預估可拍賣到100萬美元至150萬美元（約新台幣3100萬至4650萬元），屆時將創下世界紀錄。

據《CNN》報導，該海報由環球影業當時的廣告藝術總監格羅茲（Karoly Grosz）所設計，蘇富比印刷品專家梅爾（John Mayer）指出，《木乃伊》鞏固了現代恐怖電影的類型，而且這張海報上的色彩保存十分完整，這是很罕見的狀況。

《木乃伊》海報採取網路競標，投標截止日期訂為10月31日，起標價為95萬美元（約新台幣2945萬元），據信目前世界上僅存有3張原版海報。

事實上，《木乃伊》海報早在1997年於紐約蘇富比拍賣行，就以45萬3500美元（約新台幣1405萬元）創下當時電影海報拍賣紀錄，直到2014年才被《午夜倫敦》（London After Midnight，1927年上映）的海報比下去，該海報賣到47萬8000美元（約新台幣1481萬元）

目前的電影海報拍賣紀錄保持者，是1931年電影《德古拉》（Dracula），於2017年賣到52萬5800美元（約新台幣1629萬元）。至於私人交易價格最高的電影海報，則是倫敦畫廊於2005年賣出的《大都會》（Metropolis，1927年上映），售價為69萬美元（約新台幣2139萬元）。