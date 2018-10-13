孟宏偉妻子被起底是小三 疑中國媒體放風聲模糊焦點

孟宏偉妻子近期在推特遭背景不明的海外媒體起底，被懷疑是中國發動輿論戰。（美聯社）

2018-10-13 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕前國際刑警組織主席孟宏偉「被失蹤」案，在國際社會上鬧得沸沸揚揚。孟妻向外媒控訴先生遭政治牽連，並透露接到陌生電話威脅，稱有兩組人馬前往法國要對付她，擔心自己與一對雙胞胎兒子的生命安全。近日，一家海外媒體在推特上「起底」孟妻背景，因媒體所屬背景不明，不少人質疑是中國在發動輿論戰企圖模糊焦點。

自稱Grace Meng的孟宏偉妻子，因始終匿名、背對鏡頭向國際喊話，真實身分引發關注。一家註冊地為美國華盛頓的推特（Twitter）帳號「棱鏡新聞中文站」近日則搶先曝光孟妻的身分背景，香港星島日報、蘋果日報也在今天引述該報導。

棱鏡新聞中文站指出，孟宏偉妻子真名是高歌，比孟宏偉年輕19歲，曾有過一段婚姻，兩人在一場網球活動上認識，當晚就立即開房「滾床單」，之後各自瞞著自己的另一半偷偷同居。2005年，她嫁給了52歲的孟宏偉，並辭去工作，專心相夫，報導指孟妻利用丈夫的權勢，擔任多家企業董事、高管職務，坐領高額年薪。

然而，該報導媒體在推特上提供的網站網址連結失效，加上報導有明顯主觀意識、消息來源全為匿名，不少人質疑是中國在發動輿論戰，有網友批評，「一看就知道是黨國放的料，連人家怎麼生孩子都知道？開動宣傳機器對付一個女人，小心適得其反」、「黑幫內部火拚，狗咬狗，這不很正常嗎？」