孟宏偉妻子被起底是小三 疑中國媒體放風聲模糊焦點

孟宏偉妻子近期在推特遭背景不明的海外媒體起底，被懷疑是中國發動輿論戰。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕前國際刑警組織主席孟宏偉「被失蹤」案，在國際社會上鬧得沸沸揚揚。孟妻向外媒控訴先生遭政治牽連，並透露接到陌生電話威脅，稱有兩組人馬前往法國要對付她，擔心自己與一對雙胞胎兒子的生命安全。近日，一家海外媒體在推特上「起底」孟妻背景，因媒體所屬背景不明，不少人質疑是中國在發動輿論戰企圖模糊焦點。
自稱Grace Meng的孟宏偉妻子，因始終匿名、背對鏡頭向國際喊話，真實身分引發關注。一家註冊地為美國華盛頓的推特（Twitter）帳號「棱鏡新聞中文站」近日則搶先曝光孟妻的身分背景，香港星島日報、蘋果日報也在今天引述該報導。
棱鏡新聞中文站指出，孟宏偉妻子真名是高歌，比孟宏偉年輕19歲，曾有過一段婚姻，兩人在一場網球活動上認識，當晚就立即開房「滾床單」，之後各自瞞著自己的另一半偷偷同居。2005年，她嫁給了52歲的孟宏偉，並辭去工作，專心相夫，報導指孟妻利用丈夫的權勢，擔任多家企業董事、高管職務，坐領高額年薪。
然而，該報導媒體在推特上提供的網站網址連結失效，加上報導有明顯主觀意識、消息來源全為匿名，不少人質疑是中國在發動輿論戰，有網友批評，「一看就知道是黨國放的料，連人家怎麼生孩子都知道？開動宣傳機器對付一個女人，小心適得其反」、「黑幫內部火拚，狗咬狗，這不很正常嗎？」
【孟宏伟妻子高歌发迹史曝光】高歌在明知孟宏伟已婚的情况下，不择手段打击原配使孟抛弃了三十多年的结发妻子，最终成功上位。2005年，33岁的高歌抛弃前夫与52岁的孟宏伟结婚，此时孟任部副部长刚满1年。高歌获得孟的权势和财产后，利用副部长权势担任多家企业董事、高管职务，吃空饷领取高额年薪。 pic.twitter.com/RvmGaqBipg— 棱镜新闻中文站PRISM Press （@PressPRISM） 2018年10月11日