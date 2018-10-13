誰來當全球領導者？美國支持度輾壓中國

皮尤研究中心調查指出，多數國家仍偏好由美國擔任全球領導者的角色。（美聯社）

2018-10-13 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普自競選以來不斷強調「美國優先」，中國遂有取代美國成為世界領導者的聲音出現。但民調顯示，多數國家仍偏好由美國來擔任全球領導者的角色，而非中國。

美國智庫「皮尤研究中心」針對25個國家進行民調，旨在瞭解美中兩大強權在他國民眾心目中的看法。在偏好由誰擔任全球領導者一題，美國在東亞、東南亞獲得了壓倒性的支持，日本81%屬意美國、中國8%；南韓73%選擇美國、中國11%；菲律賓77%選擇美國、中國12%；印尼43%支持美國、中國22%，總計美國獲得63%支持度、中國19%。

亞洲社會政策研究機構主席路德（Kevin Rudd）表示，這樣的結果令他感到相當驚艷，「儘管中國已是東亞國家最重要的經貿夥伴，大家還是一面倒偏好美國擔任全球領導者」，不過有7成受訪者承認，與10年前相比，中國在現今的世界舞台上所扮演的角色已不可同日而語。

皮尤研究負責人史托克斯（Bruce Stokes）則說，「大眾認為中國的影響力日益壯大，但我們不清楚他們所想到的是好的一面還是壞的一面」，對中國來說，無法保護公民自由是外界對中國的負面印象之一，有51%的受訪者表示，美國較能重視個人自由，中國為37%。