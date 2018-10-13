哺乳類同性生殖成功！兩隻雌鼠孕育後代

中國科學家運用基因邊及技術，讓兩隻雌鼠繁殖出下一代。老鼠示意圖。（法新社）

2018-10-13 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕一些爬行類動物、魚類和兩棲動物都能夠同性生殖，哺乳類卻無法由同性誕下後代，但這種狀況已被打破了，中國科學家11日發表在Cell Stem Cel期刊的研究指出，他們已成功讓兩隻雌鼠繁殖出下一代。

據《CNN》報導，科學家運用新型基因編輯技術，培育了210個同性生殖的胚胎，總共有29隻孕育成功，能夠正常地活到成年且擁有生殖能力，但也表現出一些缺陷的特徵。

然而，並非所有小老鼠都能長大，由兩隻雄鼠組成的同性胚胎，僅在出生後的幾天內就死亡。科學家表示，哺乳類動物的同性生殖障礙，可以透過基因編輯來克服，這次研究還揭示出了一些重要的基因區域，阻礙了同性生殖後代的發育。

雖然這一重大創舉有助於研究人員更好地了解哺乳動物的各種繁殖狀況，並可能挽救無數人的生命，但卻帶來了重大的道德、倫理和安全問題。如果這種技術普及，將來父母可以「設計嬰兒」，帶來意想不到的後果。

不過其他科學家表示，儘管這項研究有潛力，但相關技術還無法真正實際應用。紐西蘭奧塔哥大學遺傳學專家霍爾（Tim Hore）指出，中國科學家使用的大量遺傳編輯，很難在研究以外的事情上運用，倫敦國王學院Cell Stem Cel期刊審稿人伊利克（Dusko Ilic）則說，該研究發生嚴重異常的風險太高，需要多年的鑽研才能提高安全度。