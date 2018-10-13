聯合國將審中國人權 「被失蹤」現象受關注

聯合國11月6日將針對中國人權狀況進行定期審議。（資料照，美聯社）

2018-10-13 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕前國際刑警組織主席孟宏偉失蹤案，近期引起國際社會廣大關注，聯合國也將於11月6日針對中國人權狀況進行定期審議，台灣人權促進會等團體撰寫的中國人權報告，日前也獲得聯合國官方報告引用，將成為正式審查時的參考依據。

綜合媒體報導，「普遍定期審議」（UPR）是聯合國監督會員國人權狀況的機制，由各會員國針對接受審議國家，提出監督報告及建議，依週期每個國家每5年接受一次審議，中國剛好於今年11月6日接受第三輪UPR。依正常流程，在審議前聯合國需先行起草一份評估報告，列出審議綱要。這次台灣民間團體首次以台灣的名義提出報告，並獲得引用。

聯合國官方報告中，引用台灣人權促進會與國際人權聯盟（fidh）的聯合報告提到，「自第二輪普遍定期審查以來，中國當局措辭含糊的國家安全規定，在中國境内及境外實施任意逮捕、起訴和監禁，鎮壓當地和外國人權行動者和人權捍衛者」。

報告中也提及李明哲案，以及越來越多的外國人權工作者或學者，都面臨被中國任意逮捕或強迫失蹤的情況。同時也提及有超過500個台灣人在中國面臨失蹤、至今音訊全無、超過1000名台灣人在中國被任意逮捕。