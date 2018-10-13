卜睿哲：若美中成零和 台不一定受益

2018-10-13 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲對台美關係多有觀察，他在智庫撰文分析貿易戰下的台美關係，點出美中貿易戰若成零和關係，台灣不一定會受益。

卜睿哲（Richard Bush）在華府智庫「布魯金斯研究院」撰文，分析美國副總統彭斯（Mike Pence）日前演說對台灣的影響。卜睿哲指出，彭斯日前的演說透露了美中零和關係的可能，中國會在兩國競爭中受到傷害，但美國的盟友也可能面臨風險。

卜睿哲分析，在政治和安全層面，若美中成為零和關係，雖然台灣看似可藉此獲得美方的支持，但長期來看，目前尚難確定川普會與中國競爭到何種程度，卜睿哲說，川普挑戰中國是正確的，但增稅是否是好方法則有待商榷，若貿易戰持續，台灣將會受到傷害。

卜睿哲認為，台灣必須了解川普政府的決策背景，首先，美國國安官員希望擴大與台關係，加強對中威攝。第二，美國貿易代表辦公室認為，台灣違背美豬、美牛准入的某些承諾。最後，川普似乎將台灣視作對抗中國的籌碼。

卜睿哲總結，川普政府已明確決定以更具競爭力的方式與中互動，但貿易戰的範圍、持續時間和影響都屬未知，若美中成零和關係，台灣不一定會受益。他說，台美關係目前屬於良好狀態，應持續下去，他也建議台灣不應僅僅關注美國政策上的轉變，而是瞭解政策制定過程中的變因，如何影響決策。