北韓擁價值111.4兆「寶藏」 中國瘋搶南韓憂心

北韓的礦產資源估計價值高達3795兆韓元（約新台幣111.4兆元），成為各國覬覦的目標。（法新社）

2018-10-12 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕據韓國礦物資源公社（KRC）提交給南韓國會的最新報告顯示，北韓的礦產資源估計價值高達3795兆韓元（約新台幣111.4兆元），市場價值約為南韓的15倍，目前中國已和北韓簽署多份投資協議，讓南韓議員呼籲首爾當局應要盡快採取行動。

據《韓國聯合通訊社》報導，北韓坐擁大量礦物資源，包括60億公噸菱鎂礦、200萬公噸石墨、50億公噸鐵礦砂和25萬公噸鎢，目前平壤當局也與外國公司就其礦產簽署了40份投資協議，其中竟有9成是和中國企業簽訂，讓南韓為此非常堪憂。

針對中國掌握北韓礦產貿易的主導權，南韓國會議員朴政（Park Jung）表示相當憂心，「政府需要立刻採取行動，去審查、評估北韓的礦物資源，因為現在中國已經取得大量的北韓礦產了。」報導指出，雖然在2000年的南北韓高峰會後，南韓曾對北韓礦產進行審查，最後卻因為雙方關係逐漸惡化而長期停擺。

據了解，南韓擁有顯示器、記憶體晶片等生產技術，不過大部份的原料仍得仰賴海外進口，如能順利取得北韓的礦產資源，勢必能成為南韓科技業的一大助力。