反諷美國是最大網路攻擊者 中國叫屈稱自己也受害

美國資安公司「CrowdStrike」9日公布最新報告，提到中國對美加強竊取商業機密，中國對此否認且叫屈。（歐新社）

2018-10-12 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國資安公司「CrowdStrike」9日公布最新報告，提到中國對美加強竊取商業機密，並取代俄羅斯成為對西方國家進行網路攻擊的最大國家；中方對此反諷美國才是長期在網路挑起爭端的國家，並稱自己也是「是網絡竊密和攻擊的主要受害國之一」。

中國外交部發言人陸慷今（12）日表示，中國在網路上也是遭到惡意攻擊的受害者，但在面臨機密資料被盜取的同時，「也是網絡安全的堅定維護者」，因此對網路攻擊相當厭惡，美國近期內不時控訴中國發動網路攻擊，純屬「污衊和栽贓陷害」的行為。

陸慷在記者會中提到前國家安全局職員史諾登（Edward Snowden），用他來暗諷美國長時間、大規模監控世界各國與各大企業，「誰是世界上最大的網絡攻擊者，國際社會早已看得很清楚」。史諾登在2013年揭發美國國家安全局（NSA）秘密監控全球通訊計畫，目前逃亡到俄羅斯。

《美國之音》報導，美國資安公司「CrowdStrike」揭露過去1年來，因川普政府對中國的態度越發強硬，與中國有關的駭客組織對西方國家的竊取行為明顯提高。中國駭客主要針對美國和西歐國家的生物科技、國防、採礦業、醫藥、職業服務和運輸企業等發動攻擊。