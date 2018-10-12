涉包庇301名「狼神父」 華盛頓總主教請辭獲准

今日梵蒂岡宣布，教宗已經接受了華盛頓總教區樞機主教烏爾（見圖）的辭職，在找到繼任者之後，烏爾就會正式卸下職位。（路透檔案照）

2018-10-12 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國天主教會8月遭披露，包庇超過300名「色狼神父」性侵兒童的惡行，其中華盛頓總教區樞機主教烏爾（Donald Wuerl）被特別點名涉案。今日梵蒂岡宣布，教宗已經接受了烏爾的辭職，在找到繼任者之後，烏爾就會正式卸下職位。

綜合外電報導，今年8月美國賓州大陪審團公布賓州天主教神職人員性侵兒童的調查報告，報告中特別點名華盛頓總教區樞機主教烏爾涉嫌協助包庇罪行。深陷醜聞風波的烏爾於9月21日向教宗方濟各（Pope Francis）請辭，今日教宗方濟各發表公開信，宣布接受了烏爾的辭職。

信中敘述，烏爾將繼續擔任華盛頓總教區樞機主教，直到天主教會找到繼任者為止。教宗認為，烏爾其實有足夠的條件向世人自清，「但你（烏爾）的高貴讓你選擇不去辯駁，我相當以你為榮」。

美國賓州大陪審團今年8月14日公布賓州6個天主教區神職人員性侵兒童的調查報告，長達884頁的報告中，揭露了70多年來總共301名「色狼神父」性侵轄區內超過1000名兒童，對受害者造成難以抹滅的傷害，這301名涉事神父當中有超過100人已經過世，只有2人還在追訴期，而天主教會長達70年來，一直扮演著包庇的角色。