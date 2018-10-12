八國聯軍正在形成... 抗中「五眼聯盟」加強和德日合作

對抗中國擴張，「五眼聯盟」加強和德國、日本合作。圖為美日軍演。（法新社）

2018-10-12 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕為對抗中國在全球蔓延的勢力，由美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國創立、獨步全球的情報共享網路「五眼聯盟」加強和德國、日本合作，來自4個創始國的7名官員表示，從2018年起至今，成員國們穩定交換對於中國海外活動的情報。

《路透社》獨家報導，「五眼聯盟」（five eyes）增強與夥伴國合作，應付中國逐步擴大的全球影響力和投資戰略布局，1位美國官員指出，「我們的盟友，包括志同道合的伙伴，經常談到如何應對中國『自信的國際戰略』，而且正在凝聚共識」，他語帶保留的說，現在可能已開始討論更深層的合作方案。

對於「五眼聯盟」最新近況，德國與日本政府拒絕發表評論；儘管美國總統川普已示意要與中國單挑，但他的團隊成員正在幕後努力組織1個非官方的國際聯盟來對抗中國勢力。

面對來自華盛頓、坎培拉和其他國家首都的團結一心、共同抵抗，中國外交部發言人陸慷今（12）日指出，「中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者」，希望外界不要搞小團體，要對中國抱持包容、開放與合作的心一起走下去。