樓頂頻傳吼聲遭檢舉 墨西哥首都居然有人在家養獅子

墨西哥1名飼主在自家樓頂飼養3隻獅子，其中2隻為罕見的白獅子。圖為其中一隻白獅。（法新社）

2018-10-12 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕近期墨西哥北部華瑞茲地區（Ciudad Juarez）發生一起獅子攻擊飼主的事件引起關注，結果發現首都墨西哥城也有飼主在自家樓頂飼養3隻獅子，其中2隻為罕見的白獅子，但因為獅吼聲擾民遭到檢舉而曝光。

綜合外媒報導，墨西哥城科洛尼亞阿斯圖里亞斯（Colonia Asturias）48歲飼主羅德里格斯（Omar Rodriguez）為保證獅群無害，接受媒體採訪，他介紹：「有2隻是瀕臨絕種的品種－白色獅子」，更說明樓頂的環境，樓頂外牆以白色鐵欄杆加高，防止獅群逃脫，也在地板上放置木板，增加獅群活動量。

羅德里格斯透露，獅群經過眷養後相當溫馴，不會為爭地盤打架，他強調，眷養獅子是希望「後代認識瀕臨滅絕的白獅子」，更說道：「有些人比他的寵物獅更危險」。白獅子是由1種罕見的基因突變導致其毛色變異，並非罹患白化症。

羅德里格斯的寵物獅因為宏亮的咆哮聲，頻頻引起附近鄰居反感，氣得向政府單位投訴。政府官員今（12）日調查發現，獅群的居住環境不佳，並要求他提供相關飼養證明，但羅德里格斯並未說明相關細節。