中國女律師淚控遭警脫衣圍毆 警宣稱：查無此事

2018-10-12 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕國廣州一名女律師孫世華控訴，自己和女性委託人與一名女民眾到派出所辦事，在詢問辦案人員警號後卻遭警方以襲警為藉口圍毆，強迫3人脫光衣服檢查是否攜帶武器並拘留偵訊。至今警方仍未公布案發時的監視錄影，僅稱調查後「查無此事」。

此事發生在9月20日，孫世華稱，當日她與女委託人及一名女民眾一起到廣州華林派出所，試圖尋求保釋委託人因抗議遭逮捕丈夫的方法，沒想到接見她們的警官突然把證件甩向她們，在孫世華舉手遮擋時反被指控「襲警」。接著一群警察便一擁而上「圍毆」她，直到警方發現隨行女民眾正拿手機錄下警方行為才停止毆擊。

根據《BBC》報導，孫世華隨後被帶到辦案區，被迫繳出隨身物品，又被喝令脫光衣服，直到他崩潰淚崩哀求，才被允許穿上衣服，整個過程約20分鐘。隨後孫世華又被被拍照、指紋建檔、驗尿，被訊問了6個小時才獲得釋放。而孫世華也在事後才得知，隨行的女委託人與女民眾同樣都被帶到辦案區脫光搜身，孫世華指出，她已對該「被誣陷襲警並被施暴、羞辱」的「警察碰瓷」事件作出投訴，但至今無法取得進展。

對此警方則反控，孫世華以查看民警身分為由拉扯民警胸前的警察證，而與孫世華同行的2人則在一旁擾亂、並用手機拍攝影片。警方認為孫世華等人的行為已涉及擾亂單位秩序，因此才依法將三人帶到辦案區照規定程序進行安檢、調查。

對於孫世華指控，警方則稱「督察部已對此展開調查，通過調閱監視器、詢問相關人員後，不存在孫世華等3人遭民警毆打和羞辱狀況。」不過由於警方並未公布監視器，許多中國網友、媒體也表示「真相不能靠腦補，法治不能靠煽情」，呼籲當局公開監視器畫面，讓真相水落石出。