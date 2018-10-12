「替代版」諾貝爾文學獎 頒給法屬瓜德羅普女作家孔德

2018-10-12 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕由於今年諾貝爾文學獎停頒，瑞典文化界人士設立了今年限定的「新文學獎」（New Academy Prize in Literature），該獎項今日宣布得獎者，由女性歷史小說家孔德（Maryse Conde）獲獎。

綜合媒體報導，瑞典文化界人士自辦的「新文學獎」今日宣布得獎者，由法屬瓜德羅普的81歲女歷史小說家孔德獲獎，獎金為100萬瑞典克朗（約新台幣341萬元），較正常諾貝爾文學獎的900萬瑞典克朗（約新台幣3071萬元）少了許多。

出生於瓜德羅普的孔德中學畢業後即到法國深造，之後在美國哥倫比亞大學（Columbia University）任教，直到2004年退休。她的小說關注性別、種族、黑人等議題，其中最廣為人知的是1985年出版的歷史小說《塞古》（Segu）。

今年的諾貝爾文學獎因為評選單位瑞典學院（Swedish Academy）的性侵醜聞停頒，瑞典文化界人士特別舉辦了今年限定的「新文學獎」，原本總共有4名入圍者，分別是英國科幻作家尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）、加拿大越南裔作家金翠（Kim Thuy）、歷史小說家孔德（Maryse Conde），日本作家村上春樹，但後來村上春樹主動要求退出獎項決選，最後僅有3名候選人競爭決選。而「新文學獎」的主辦單位也會在今年12月解散。